ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
292
Время на прочтение
1 мин

На Волыни строго наказали мужчину из-за фото в Viber

Мужчина на суде вину признал и раскаялся.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
На Волыни строго наказали мужчину из-за фото в Viber

На Волыни осудили мужчину из-за пикантных фото / © unsplash.com

В Волынской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, который разослал трем своим знакомым пикантные фото.

Об этом говорится в приговоре Камень-Каширского районного суда Волынской области

По данным суда, житель Волыни в мае 2025 года разослал трем своим знакомым несколько пикантных фото.

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

«Объяснил, что распространил изображения порнографического характера трем своим знакомым. Не знал, что за такие действия предусмотрена уголовная ответственность. В содеянном раскаивается, заверил, что подобного не повторит», — говорится в объяснении подсудимого.

Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Волыни виновным по ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 УК Украины. Его приговорили к 2 годам испытательного срока. Также у него конфисковали телефон Хиаоми Redmi 10.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Дата публикации
Количество просмотров
292
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie