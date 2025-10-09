На Волыни строго наказали мужчину из-за фото в Viber

На Волыни осудили мужчину из-за пикантных фото / © unsplash.com

Реклама

В Волынской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, который разослал трем своим знакомым пикантные фото.

Об этом говорится в приговоре Камень-Каширского районного суда Волынской области

По данным суда, житель Волыни в мае 2025 года разослал трем своим знакомым несколько пикантных фото.

Реклама

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

«Объяснил, что распространил изображения порнографического характера трем своим знакомым. Не знал, что за такие действия предусмотрена уголовная ответственность. В содеянном раскаивается, заверил, что подобного не повторит», — говорится в объяснении подсудимого.

Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Волыни виновным по ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 УК Украины. Его приговорили к 2 годам испытательного срока. Также у него конфисковали телефон Хиаоми Redmi 10.