На Волыни студент получил повестку и отказался от мобилизации: суд его наказал

В Волынской области студент, получивший повестку, но отказавшийся от мобилизации, заплатит за это более 52 тыс. грн штрафа.

Об этом говорится в приговоре Киверцовского районного суда Волынской области.

По данным суда, подозреваемый является студентом первого курса Луцкого института развития человека Университета "Украина". Он в октябре 2023 получил повестку и был признан годным к службе в ВСУ. Призывник должен был прийти в пункт сбора, однако уклонился от службы в ВСУ.

На суде подозреваемый вину признал. Он объяснил, что когда ему вручили повестку, у него еще не было документов об отсрочке от службы в армии, поэтому он уклонился от службы в ВСУ.

Подозреваемый заключил соглашение со следствием и согласился заплатить штраф из-за уклонения от мобилизации.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и оштрафовал более чем на 52 тыс. грн. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Судова влада України

Напомним, в Полтавской области хотели мобилизовать отца воина ВСУ, но тот отказался.

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