На Волыни суд оправдал мужчину, которого ТЦК обвинил в уклонении от мобилизации: причины

В Волынской области суд оправдал мужчину, которого ТЦК и СП обвинили в уклонении от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Любешевского районного суда Волынской области.

Мужчину военные части отказывались брать на службу

По данным суда, в октябре 2022 года ВВК признала мужчину годным к военной службе. ТЦК обвинила его в том, что он "от 24.10.2022 года до 12.12.2022 года уклонялся от призыва на военную службу по мобилизации".

Так, 24 октября 2022 года мужчине вручили "боевую повестку" и привезли в воинскую часть. Там он пожаловался на боль в спине, из-за чего волынянина не захотели брать на службу. Мужчину в ТЦК обвинили в симулировании болезни.

В ноябре 2022 года мужчину снова привезли в другую воинскую часть, где он тоже рассказал о проблемах со спиной и его второй раз не взяли на службу. В декабре 2022 года он снова получил повестку, однако проигнорировал ее и не пришел в ТЦК.

Что сказал подсудимый

На суде мужчина сначала отказывался от показаний, однако впоследствии объяснил, что "врачебной комиссией признан годным к военной службе и когда поехал в воинскую часть отмечал о болях в спине, поскольку она действительно болит. В медицинское учреждение не обращался, колол лекарства дома сам".

У мужчины действительно диагностировали проблемы с позвоночником

На суде заведующий поликлинического отделения КП "Любешовская ЛБЛ" Любешовского поселкового совета, врач-невропатолог и председатель ВВК объяснила, что мужчину действительно признали годным к службе в армии.

Она также добавила, что у подсудимого есть диагноз "хроническая люмбалгия" - это периодические боли в поясничном отделе позвоночника, которые не ограничивают способность к несению службы военнообязанным, как в военное, так и в мирное время".

Работники военкомата обвинили мужчину в симулировании и том, что во время собеседований в воинских частях он жаловался на свое здоровье и откровенно говорил, что не хочет служить.

Почему суд оправдал подозреваемого

Суд исследовал доказательства и показания и решил, что их недостаточно для доказательства вины подсудимого.

"Рапорты работников ТЦК содержат информацию, которая не подтверждена никакими надлежащими и достаточными доказательствами. Следует констатировать, что в данном случае органом досудебного расследования никак не были проверены сведения, указанные в рапортах, а материалы уголовного производства не содержат ни одного доказательства, только рапорты", - указано в пояснении суда.

Также суд считает, что поскольку у подозреваемого диагностированы проблемы с позвоночником, то во время собеседований в воинских частях он не симулировал. То, что мужчина не пришел в декабре по повестке, судья считает вероятным преступлением, которое прокурор должен расследовать отдельно, чего не произошло.

Поэтому суд оправдал мужчину, которого обвиняли по ст. 336 УК Украины. Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, на Днепропетровщине таксист получил повестку и избежал мобилизации.

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