Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Волыни судили администратора чата, где "сливали" места раздачи повесток – какой приговор

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
911
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Волыни судили администратора чата, где "сливали" места раздачи повесток – какой приговор

Повестка/Фото из открытых источников

Суд вынес приговор администратору Viber-чата о местах раздачи повесток.

В Волынской области районный суд города Камень-Каширский назначил год испытательного срока мужчине, который администрировал чат в Viber о местах раздачи повесток.

Об этом говорится в приговоре райсуда.

По данным следствия, Viber-чат обвиняемый создал еще в апреле 2021 года. А после начала полномасштабного вторжения России мужчина начал публиковать там информацию о местах нахождения представителей военкомата, которые вручали повестки военнообязанным гражданам.

Впоследствии мужчину разоблачили, ему вручили подозрение по ч.1 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований). Обвиняемый признал вину и подписал соглашение с прокурором.

Напомним, в Черновицкой области правоохранители разоблачили 33-летнего жителя, который администрировал группу в Viber и сообщал, где раздают повестки (фото).

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
911
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация