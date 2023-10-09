На Волыни судили администратора чата, где "сливали" места раздачи повесток – какой приговор

В Волынской области районный суд города Камень-Каширский назначил год испытательного срока мужчине, который администрировал чат в Viber о местах раздачи повесток.

Об этом говорится в приговоре райсуда.

По данным следствия, Viber-чат обвиняемый создал еще в апреле 2021 года. А после начала полномасштабного вторжения России мужчина начал публиковать там информацию о местах нахождения представителей военкомата, которые вручали повестки военнообязанным гражданам.

Впоследствии мужчину разоблачили, ему вручили подозрение по ч.1 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований). Обвиняемый признал вину и подписал соглашение с прокурором.

Напомним, в Черновицкой области правоохранители разоблачили 33-летнего жителя, который администрировал группу в Viber и сообщал, где раздают повестки (фото).

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