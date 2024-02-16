На Волыни судили отца троих детей, который уклонился от мобилизации: что решил суд

В Волынской области к испытательному сроку приговорили уклонившегося от мобилизации мужчину. На суде он заявил, что отец троих детей, его жена с совершеннолетней дочерью работают в Польше, а он воспитывает двоих несовершеннолетних.

Об этом говорится в приговоре Ратневского районного суда Волынской области.

По данным суда, жителя Волыни сочли годным к службе в ВСУ. В августе 2023 года он получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он пояснил, что "имеет на содержании двое несовершеннолетних детей, которых не на кого оставить после призыва на военную службу. Поскольку его жена с совершеннолетней старшей дочерью находится в Республике Польша".

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 1 году испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Волынской области на 102 тыс. грн оштрафовали мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

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