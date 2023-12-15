На Волыни "свидетель Иеговы", у которого трое детей, отказался от мобилизации: суд его наказал

На суде мужчина отметил, что его религиозные убеждения не разрешают воевать.

В Волынской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации, заявив, что он является "свидетелем Иеговы", однако религиозная организация этого не подтвердила.

Об этом говорится в приговоре Иванычевского районного суда Волынской области.

По данным суда, мужчину сочли годным к службе в армии и в июне 2023 года ему вручили повестку, однако он категорически отказался от мобилизации.

На суде мужчина лишь отчасти признал вину. Он отметил, что с детства является религиозным человеком и посещает собрание "теократической" организации "Свидетели Иеговы" и его убеждения не позволяют брать в руки оружие. Он также отметил, что с начала полномасштабной войны не ходил на собрание этой религиозной организации и добавил, что она не зарегистрирована на территории Украины.

На суде свидетельница подтвердила, что есть такая организация, но она действительно не зарегистрирована на территории Украины.

Суд сделал запрос в организацию "Религиозный центр Свидетелей Иеговы в Украине", где сообщили, что подсудимый не является членом их организации.

Также в материалах дела говорится, что "мужчина пригоден к прохождению военной службы, никаких оснований для освобождения от прохождения службы во время мобилизации не имеет, однако он по личным соображениям отказался от призыва на военную службу".

В материалах дела говорится также: "обстоятельства, смягчающие наказание обвиняемому в соответствии со ст. 66 УК Украины, суд учитывает положительные характеристики с места работы и проживания и нахождения на иждивении троих детей". Там уточнили, что у мужчины есть трое детей, двое из которых несовершеннолетние, один ребенок в возрасте 17 лет, другой – в возрасте один год и четыре месяца.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК и приговорил его к 3 годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, в Закарпатской области к реальным срокам наказания были приговорены двое военнообязанных, ранее получивших лишь условные сроки наказания. Апелляционные суды после обжалования приговоров прокуратурой отправили мужчин за решетку.

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