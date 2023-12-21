На Волыни священник из-за черешни похитил и связал ученицу 6 класса: как его наказали

В Волынской области к испытательному сроку приговорили связавшего шестиклассницу священника. Его разозлило то, что она у храма рвала ягоды.

Об этом говорится в приговоре Ковельского горрайонного суда Волынской области.

По данным суда, настоятель прихода храма Святой Анны Римско-католической церкви в июне 2023 года заметил, как школьница на территории церкви рвала черешни. После этого он схватил ребенка за руки, затащил в гараж и связал ее клейкой лентой. Он угрожал ребенку оружием. Через 15 минут священник отпустил ребенка.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он сообщил, что напал на ребенка из-за неконтролируемой ярости.

"Объясняет свои действия чрезмерной и плохо контролируемой злостью относительно поступка потерпевшей, желанием ее напугать и проучить. Осуждает свой поступок и пытается загладить его последствия. Возместил ущерб потерпевшей, извинился перед ее родителями", - говорится в материалах суда.

Священника суд признал виновным по ч.2 ст.146 УК Украины и приговорил к 1 году испытательного срока. Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, инцидент произошел 8 июня 2023 около 19 часов. Ученица 6-го класса одного из лицеев города находилась на территории костела Святой Анны, где рвала черешню.

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