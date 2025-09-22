- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 385
- Время на прочтение
- 1 мин
На Волыни священник пообещал уклонисту за $10 тыс. сделать из него диакона
Священник с Волыни «продавал» отсрочку от мобилизации через церковную должность.
В Волынской области правоохранители разоблачили священника, который обещал военнообязанному отсрочку от мобилизации путем рукоположения его в диаконы. За свои «услуги» отец просил 10 тыс. долл., а теперь ему грозит заключение.
Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на пресс-секретаря Спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлию Шевченко.
По данным следствия, священник с Волыни пообещал за 10 тыс. долл. рукоположить мужчину в диаконы одной из церквей, чтобы военнообязанный получил отсрочку и был исключен из реестра «Обериг».
«Чтобы придать такому рукоположению вид настоящего, отец предлагал приобрести специальную одежду, а также рекомендовал изучить определенные библейские тексты», — рассказала Шевченко.
Священник получил часть взятки в 80 тыс. грн на банковскую карточку, а остальные 8000 долл. — наличными во время личной встречи.
Дома и в машинах отца правоохранители провели обыски и обнаружили средства связи, банковские карты и другие вещественные доказательства.
Священнику объявили подозрение в получении неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц, соединенном с вымогательством. Наказание за такое преступление предусматривает до восьми лет заключения с конфискацией имущества.
Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для подозреваемого меры пресечения.
К слову, по состоянию на июль в Украине забронированными от мобилизации были около 2300 священников, которые являются руководителями религиозных организаций. Право религиозным конфессиям бронировать священнослужителей украинское правительство предоставило в декабре 2024 года.