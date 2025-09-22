На Волыни священник пообещал уклонисту за $10 тыс. сделать из него диакона

Священник / © pexels.com

В Волынской области правоохранители разоблачили священника, который обещал военнообязанному отсрочку от мобилизации путем рукоположения его в диаконы. За свои «услуги» отец просил 10 тыс. долл., а теперь ему грозит заключение.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на пресс-секретаря Спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлию Шевченко.

По данным следствия, священник с Волыни пообещал за 10 тыс. долл. рукоположить мужчину в диаконы одной из церквей, чтобы военнообязанный получил отсрочку и был исключен из реестра «Обериг».

«Чтобы придать такому рукоположению вид настоящего, отец предлагал приобрести специальную одежду, а также рекомендовал изучить определенные библейские тексты», — рассказала Шевченко.

Священник получил часть взятки в 80 тыс. грн на банковскую карточку, а остальные 8000 долл. — наличными во время личной встречи.

Дома и в машинах отца правоохранители провели обыски и обнаружили средства связи, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Священнику объявили подозрение в получении неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц, соединенном с вымогательством. Наказание за такое преступление предусматривает до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для подозреваемого меры пресечения.

К слову, по состоянию на июль в Украине забронированными от мобилизации были около 2300 священников, которые являются руководителями религиозных организаций. Право религиозным конфессиям бронировать священнослужителей украинское правительство предоставило в декабре 2024 года.