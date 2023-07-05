На Волыни священник связал скотчем ребенка за то, что он рвал черешни вблизи храма

Священник "наказал" несовершеннолетнего ребенка за то, что он рвал черешни.

На Волыни, в городе Ковель, настоятель прихода храма Святой Анны Римско-католической церкви связал скотчем ребенка и угрожал оружием из-за того, что девочка рвала черешни на территории религиозной громады.

Об этом говорится в решении городского районного суда Ковеля.

Инцидент произошел 8 июня 2023 около 19 часов. Ученица 6-го класса одного из лицеев города находилась на территории костела Святой Анны, где рвала черешню.

"Настоятель прихода незаконно лишил девочку свободы, связав ее тело скотчем, что сопровождалось угрозой применения предмета, внешне похожего на оружие в виде ружья", – говорится в судебном постановлении.

Следователь Ковельского районного управления полиции, по согласованию прокурора окружной прокуратуры Ковеля, обратился в суд с ходатайством: применить в отношении настоятеля меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Следователь и прокурор ходатайство поддержали. Защитник и подозреваемый не возражали против такой меры пресечения, но в связи с необходимостью осуществления благотворительной деятельности и проведения богослужения просили применить ночной домашний арест. Также настоятель прихода указал, что не работает и денег на залог не имеет, свое существование обеспечивает за счет пожертвований для церкви", — говорится в документе.

Следователь судья принял решение применить к подозреваемому домашний арест с ограничением в ночное время суток, запретив ему покидать жилье с 18:00 до 08:00.

Священнику также грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Настоятель прихода храма Святой Анны является уроженцем села Плебановка Винницкой области, детей на иждивении не имеет, не женат и ранее не судим.

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