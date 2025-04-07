На Волыни таксист предлагал пассажирке секс: как его наказали

Такси / © Pexels

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В Луцке таксист предложил пассажирке интим.

Об этом пишет ИА "Волынские новости".

В материалах дела, поступивших в суд по управлению патрульной полиции области, указывалось, что инцидент произошел 18 января.

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Около 8 утра на улице Воинов-афганцев таксист службы Bolt Юрий Ш. совершил против желания пассажирки оскорбительные действия сексуального характера, а именно — делал непристойные комментарии по поводу ее внешности, предлагал услуги интимного характера. Женщина вызвала патрульных, которые составили на мужчину административный протокол по ч. 1 ст. 173-7 КУоАП (сексуальное притязание). В письменном заявлении Юрий Ш. признал вину.

Луцкий горрайонный суд рассмотрел все доказательства по делу и оштрафовал мужчину на 1360 гривен. Кроме того, лучанина обязали уплатить 605 гривен в доход государства.

Напомним, что ранее в Киеве таксист выругался на клиентку и схватил ее за лицо. Этот случай произошел с координатором акции в поддержку пленных в Чернигове и Ровно Иванной Грищенко.