На Волыни ТЦК пытались мобилизовать митрополита УПЦ МП и его "свиту": тот заявил о сердечном приступе

Перечный баллончик и «сердечный приступ»: на Волыни ТЦК остановили авто с митрополитом УПЦ МП

Реклама

На Волыни митрополит УПЦ Московского патриархата Владимир (Мельник) пожаловался, что его хотели мобилизовать ТЦК на блокпосту.

Об этом пишет пресс-служба Владимир-Волынской епархии УПЦ МП.

В пресс-службе рассказали, что на мобильном блокпосту сотрудники ТЦК остановили автомобиль, в котором находились митрополит Владимир и два других священнослужителя МП.

Реклама

«Без проверки документов работники ТЦК начали насильно вытаскивать владыку из машины. Когда отец Александр пытался защитить митрополита, представители ТЦК применили к нему перечный баллончик, поставили на колени и стали избивать в область грудной клетки», — утверждают в епархии Московского патриархата.

Далее в пресс-службе утверждают, что обоих священнослужителей «затащили» в служебный автомобиль ТЦК.

Митрополит утверждал, что у него произошел сердечное приступ, а у его подчиненного началась «острая аллергическая реакция на газ».

«Поняв сложность ситуации, работники ТЦК высадили владыку Владимира и отца Александра в десяти метрах от блокпоста, после чего вместе с полицейскими уехали в неизвестном направлении», — отметили в пресс-службе.

Реклама

Таким образом, и митрополита УПЦ МП, и его подчиненных мобилизационного возраста отпустили.

Далее в епархии завершают пресс-релиз странным сообщением:

«Владыка Владимир настойчиво призывает всех священно- и церковнослужителей Украинской Православной Церкви (Московского патриархата — Ред.) быть максимально бдительными и осторожными».

Является ли это завуалированным намеком избегать мобилизации и ТЦК, видимо должны дать ответ правоохранительные органы.

Реклама

Заметим, что на момент публикации новости Волынской областной ТЦК и полиция инцидент не прокомментировали.

Напомним, что митрополиту Владимиру Мельнику 57 лет. В прошлом году местные СМИ сообщали, что он получил повестку, но воевать не пошел, потому что якобы ВЛК признала его непригодным к военной службе.

Ранее сообщалось, что в Почаеве на Тернопольщине мобилизовали монаха УПЦ МП.

Новости партнеров