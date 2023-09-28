На Волыни у 16-летней девушки выросла киста с зубами и волосами: медики объяснили патологию (фото)

Девушка жаловалась на боль в животе и отсутствие месячных.
В Нововолынске Волынской области медики удалили 16-летней девушке доброкачественную опухоль яичника — дермоидную кисту, которая содержала кожу, волосы и зубы.
Об этом сообщили в Нововолынской центральной городской больнице.
Медики сообщили, что к ним обратилась 16-летняя девушка. Она пожаловалась детскому гинекологу на боль внизу живота и отсутствие менструации. На УЗИ больницы обнаружили у подростка кисту левого яичника. Медики отметили, что киста содержала в себе кожу, волосы и зубы.
"Кисту удалили лапароскопическим способом: через три прокола в брюшной стенке. Это значительно сокращает период восстановления, дает косметический эффект и что важно — сохраняет репродуктивные функции организма", — говорится в сообщении.
В комментарии Zaxid.net заведующая акушерско-гинекологическим отделением Нововолынской центральной городской больницы Светлана Пиддубная пояснила, что подобные кисты возникают из-за гормональных сбоев. То, что внутри них могут содержаться волосы, кожа и зубы – это особенность таких опухолей.
"Дермоедная киста формируется из остатков эмбриональной ткани, которая есть в яичнике. Часто внутри кист находят волосы, зубы, кожу, жировую ткань. У детей такие патологии бывают крайне редко", — пояснила врач.
Напомним, во Львове 5-летней девочке пересадили почку от 9-месячного младенца.
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