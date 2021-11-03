На Волыни у женщины из века глаза вытащили 9-сантиметрового глиста: он шевелился под кожей (фото)

На Волыни у женщины из века глаза вытащили 9-сантиметрового глиста: он шевелился под кожей (фото)

Медики хирургическим путем удалили паразита.

В Волынской области из века глаза у женщины вытащили 9-сантиметрового гельминта. Его мог туда занести комар.

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Об этом в Facebook сообщили в одной из клиник Волыни.

К медикам обратилась женщина, которая пожаловалась на странное образование на веке. Медики провели хирургические манипуляции и изъяли оттуда 9-сантиметрового гельминта, который шевелился под кожей.

В клинике отметили, что глиста в глаз женщины могли занести комары, которых инфицировали зараженные гельминтами домашние или дикие животные.

"Признаки дирофляриоза достаточно выразительны — это ощущение шевеления под кожей. Также наличие небольшого образования в месте наличия гельминта", — сообщили медики.

В клинике также добавили, что если вовремя не удалить паразита, это может спровоцировать ухудшение работы сердечно-сосудистой системы и осложнения в работе почек и печени.

"Особенностью и опасностью является то, что данный гельминт мигрирует организмом человека. И в сутки может передвигаться на расстояние 30 см", - подчеркнули врачи.

Фото: Оксфорд Медикал Волынь

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