На Волыни педагога осудили на 3 года за уклонение от мобилизации: почему так произошло

На суде мужчина утверждал, что он не виновен.

В Волынской области к 3 годам лишения свободы приговорили бывшего учителя, который категорически отказался от мобилизации и просил суд оправдать его.

Об этом говорится в приговоре Киверцовского районного суда Волынской области.

По данным суда, жителя Волыни в октябре 2023 года признали годным к мобилизации. В ноябре он получил "боевую повестку" и должен был прийти в ТЦК для отправки на службу, однако не сделал этого.

На суде мужчина вину отрицал. Свое поведение он объяснил тем, что "потому что не желает проходить военную службу". Просил признать его невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины.

В материалах дела также говорится, что мужчина до 6 ноября 2023 года работал в должности учителя Липинского лицея Подгайцевского сельского совета, откуда был уволен на основании ст. 38 КЗоТ Украины (по собственному желанию - ред.). Судья отметил, что после этого подсудимый потерял бронирование от мобилизации.

Согласно досудебного доклада Луцкого РО №1 Филиала ГУ "Центр пробации" в Волынской области, подсудимый неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение ряда правонарушений, склонен к совершению противоправных действий.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Винницкой области к испытательному сроку приговорили мужчину, которого воинские части дважды не захотели брать на службу, а когда ему принесли 3 повестку — он скрылся от ТЦК.

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