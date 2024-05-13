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На Волыни учительница высыпала пачку снеков на голову ученицы: как отреагировала Сеть (видео)

На Волыни учительница высыпала пачку снеков на голову ученицы: как отреагировала Сеть (видео)

Учительница высыпает снеки на голову ученицы / Фото: скриншот с видео

В то время, как учительница высыпает снеки на школьницу, ее одноклассники смеются и хлопают в ладоши.

На Волыни в поселке Иваничи Владимирского района 13 мая в лицее №1 во время урока учительница высыпала пачку снеков на голову ученицы.

Об этом сообщило издание "Буг".

Как рассказали в полиции, родители девочки не обращались к стражам порядка. Событие было зарегистрировано самостоятельно в ходе мониторинга социальных сетей.

Отмечается, что учительницу возмутило, что ученица ела снеки прямо на уроке.

Во время того, как учительница высыпает снеки на школьницу, ее одноклассники смеются и хлопают в ладоши.

Материалы о буллинге по отношению к ученице будет рассматривать сектор ювенальной превенции Владимирского райотдела полиции.

На Волыни учительница высыпала пачку снеков на голову ученицы

На Волыни учительница высыпала пачку снеков на голову ученицы

Пользователи Сети начали живо обсуждать событие, но их мнения разделились, кто-то осуждает такой поступок учительницы, а кто-то обвиняет школьницу в неуважении к преподавателю. А некоторых шокирует поведение остальных учеников, которые визжат и хлопают в ладоши. Однако большинство пользователей отмечает, что учительница должна была по-другому решить эту ситуацию: вызвать родителей и идти к директору, а не унижать школьницу.

Мнение психолога

На видео отреагировала также известная психолог Наталья Холоденко. Она считает, что главная проблема таких методов влияния – это то, что учитель создает норму "кто сильнее, тот и прав".

"Учительница в классе высыпала ученице на голову снеки. Послушайте реакцию класса. Главная проблема таких методов воздействия – это то, что учитель создает норму "кто сильнее, тот и прав". Ну, и скольким детям завтра в коридоре на голову высыпят что-нибудь подобное?" – написала психолог.

Как отреагировала Сеть

  • Действия учителя могли быть другими, например, забрать чипсы и отдать после урока. Но согласитесь, какой должен быть уровень неуважения к учителю, чтобы сидеть есть и, скорее всего, думаю, та девушка не реагировала на просьбу учителя закончить свою трапезу. В Европе такого нет, абсолютное уважение к учителю.
  • Уволить, без права дальше учить детей.
  • А буллинг над учителями считается нарушением?
  • А вы послушайте, что делается на заднем плане, как визжат эти дети! Такое чувство что клетка бабуинов а не класс….
  • Сейчас все здесь судят по контексту. Но сидеть жрать на уроке – это просто верх неуважения к преподавателю. Это еще хуже, чем быть усыпанным снеками. Это все равно, что ты объясняешь, распинаешься перед аудиторией, а ученица просто взяла и показала тебе голый з*д. Учите этикет. Учительницу никак не оправдываю. Должна была идти к директору, вызвать родителей и разбирать эту историю на уровне педагог – ученик.
  • Удивительно, читать о насилии со стороны учителя, не обращая внимания на поведение ребенка, ему явно делалось замечание и не один раз.
  • Я надеюсь, что учительница уже безработная! Поскольку ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах учительница не имеет права совершать самосуд, психологическое и физическое надругательство над учеником. И нет никаких оправданий такому поступку. Я сама учительница, работала с 7 и 10 классами, хорошо знаю, что такое подростки. Но на то ты и учитель – взрослый, профессиональный человек. Точка.
  • Не оправдываю учительницу, но, судя по крикам на видео, это не школа, а зоопарк. Родители совсем не занимаются воспитанием детей, к сожалению.
  • Лично знаю учительницу… Хороший человек, учила меня больше двух лет. Спокойная и уравновешенная. Трудно представить, что вытворял этот ребенок, чтобы довести до такого эту замечательную женщину. Благодаря ей я поняла физику и поступила в университет. Теперешние дети – это еще то испытание.
  • Все набросились на учительницу, а никто не знает, как ведут себя детки на уроках? Все знают свои права, но никто не знает обязанностей, и как нужно себя вести!
  • Чтобы ни сделал ребенок, учитель так не должен себя вести. Есть родители, которых нужно вызвать к директору на разговор, но не такое. Если не может контролировать свои эмоции, пусть работает в другой сфере. Представьте: ваш ребенок довел стоматолога и вместо того, что лечить зуб, он его вырвал.

Напомним, в Киевской области мать-воспитательница превратила дом семейного типа в пыточную для детей.

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