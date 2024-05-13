На Волыни учительница высыпала пачку снеков на голову ученицы: как отреагировала Сеть (видео)

В то время, как учительница высыпает снеки на школьницу, ее одноклассники смеются и хлопают в ладоши.

На Волыни в поселке Иваничи Владимирского района 13 мая в лицее №1 во время урока учительница высыпала пачку снеков на голову ученицы.

Об этом сообщило издание "Буг".

Как рассказали в полиции, родители девочки не обращались к стражам порядка. Событие было зарегистрировано самостоятельно в ходе мониторинга социальных сетей.

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Отмечается, что учительницу возмутило, что ученица ела снеки прямо на уроке.

Во время того, как учительница высыпает снеки на школьницу, ее одноклассники смеются и хлопают в ладоши.

Материалы о буллинге по отношению к ученице будет рассматривать сектор ювенальной превенции Владимирского райотдела полиции.

На Волыни учительница высыпала пачку снеков на голову ученицы

Пользователи Сети начали живо обсуждать событие, но их мнения разделились, кто-то осуждает такой поступок учительницы, а кто-то обвиняет школьницу в неуважении к преподавателю. А некоторых шокирует поведение остальных учеников, которые визжат и хлопают в ладоши. Однако большинство пользователей отмечает, что учительница должна была по-другому решить эту ситуацию: вызвать родителей и идти к директору, а не унижать школьницу.

Мнение психолога

На видео отреагировала также известная психолог Наталья Холоденко. Она считает, что главная проблема таких методов влияния – это то, что учитель создает норму "кто сильнее, тот и прав".

"Учительница в классе высыпала ученице на голову снеки. Послушайте реакцию класса. Главная проблема таких методов воздействия – это то, что учитель создает норму "кто сильнее, тот и прав". Ну, и скольким детям завтра в коридоре на голову высыпят что-нибудь подобное?" – написала психолог.

Как отреагировала Сеть

Действия учителя могли быть другими, например, забрать чипсы и отдать после урока. Но согласитесь, какой должен быть уровень неуважения к учителю, чтобы сидеть есть и, скорее всего, думаю, та девушка не реагировала на просьбу учителя закончить свою трапезу. В Европе такого нет, абсолютное уважение к учителю.

Уволить, без права дальше учить детей.

А буллинг над учителями считается нарушением?

А вы послушайте, что делается на заднем плане, как визжат эти дети! Такое чувство что клетка бабуинов а не класс….

Сейчас все здесь судят по контексту. Но сидеть жрать на уроке – это просто верх неуважения к преподавателю. Это еще хуже, чем быть усыпанным снеками. Это все равно, что ты объясняешь, распинаешься перед аудиторией, а ученица просто взяла и показала тебе голый з*д. Учите этикет. Учительницу никак не оправдываю. Должна была идти к директору, вызвать родителей и разбирать эту историю на уровне педагог – ученик.

Удивительно, читать о насилии со стороны учителя, не обращая внимания на поведение ребенка, ему явно делалось замечание и не один раз.

Я надеюсь, что учительница уже безработная! Поскольку ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах учительница не имеет права совершать самосуд, психологическое и физическое надругательство над учеником. И нет никаких оправданий такому поступку. Я сама учительница, работала с 7 и 10 классами, хорошо знаю, что такое подростки. Но на то ты и учитель – взрослый, профессиональный человек. Точка.

Не оправдываю учительницу, но, судя по крикам на видео, это не школа, а зоопарк. Родители совсем не занимаются воспитанием детей, к сожалению.

Лично знаю учительницу… Хороший человек, учила меня больше двух лет. Спокойная и уравновешенная. Трудно представить, что вытворял этот ребенок, чтобы довести до такого эту замечательную женщину. Благодаря ей я поняла физику и поступила в университет. Теперешние дети – это еще то испытание.

Все набросились на учительницу, а никто не знает, как ведут себя детки на уроках? Все знают свои права, но никто не знает обязанностей, и как нужно себя вести!

Чтобы ни сделал ребенок, учитель так не должен себя вести. Есть родители, которых нужно вызвать к директору на разговор, но не такое. Если не может контролировать свои эмоции, пусть работает в другой сфере. Представьте: ваш ребенок довел стоматолога и вместо того, что лечить зуб, он его вырвал.

Напомним, в Киевской области мать-воспитательница превратила дом семейного типа в пыточную для детей.

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