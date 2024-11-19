На Волыни учителя лицея подозревают в развращении школьников: что известно

На Волыни полиция начала расследование возможного развращения школьников учителем одного из лицеев.

Об этом сообщает полиция Волынской области.

"Обстоятельства устанавливаются, назначен ряд экспертиз, по результатам которых примут соответствующие процессуальные решения", – говорится в сообщении.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что из соцсетей узнал, что учителя одного из лицеев на Волыни обвиняют в развращении учеников.

"Немедленно обратился к правоохранителям и администрации лицея для выяснения обстоятельств дела и взял его на личный контроль", – сказал омбудсман.

Представитель омбудсмана в Волынской области Юлия Спас посетила с мониторингом учебное заведение. Как оказалось, руководство лицея, которое должно заботиться о безопасности детей, не сочло нужным провести служебное расследование в отношении учителя и принять надлежащие меры реагирования на вероятный факт совершения им действий сексуального характера в отношении учащихся.

Более того, учителя пока от работы не отстранили. Зато его отправили в отпуск без сохранения заработной платы до конца учебного семестра.

По словам психолога, один ребенок, вероятно пострадавший, испытывал буллинг от других учеников во время учебы. Известно, что ребенок неоднократно обращался за помощью в лицей, однако все обращения остались без надлежащего реагирования учебного заведения, а конфликтные ситуации между учениками до сих пор не разрешены.

Следователи устанавливают все детали и обстоятельства инцидента. Досудебное следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киеве 66-летний работник колледжа развращал 14-летнего подростка.

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