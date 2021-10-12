На Волыни умерла женщина, которую жестоко избил муж

Женщина находилась в больнице после избиения несколько недель.
На днях в городе Киверцы Волынской области умерла женщина, которая находилась в больнице после жестокого избиения мужем.
Об этом сообщает ИА ВолиньPost.
Информацию подтвердили в пресс-службе прокуратуры области.
Женщина попала в реанимацию 17 сентября после избиения мужем. Его взяли под стражу по подозрению в умышленном причинении жене тяжких телесных повреждений (ч.1 ст. 121 УК Украины).
Пока же продолжается экспертиза. Когда эксперты установят причинно-следственную связь между избиением и смертью, дело переквалифицируют и мужчине объявят подозрение в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.
Напомним, что в Закарпатской области отчим жестоко избил свою 10-летнюю названную дочь. Из-за полученных травм ребенок умер. Как выяснило следствие, мать девочки на момент совершения преступления была дома.