На Волыни умерла женщина, которую жестоко избил муж

Женщина находилась в больнице после избиения несколько недель.

На днях в городе Киверцы Волынской области умерла женщина, которая находилась в больнице после жестокого избиения мужем.

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Об этом сообщает ИА ВолиньPost.

Информацию подтвердили в пресс-службе прокуратуры области.

Женщина попала в реанимацию 17 сентября после избиения мужем. Его взяли под стражу по подозрению в умышленном причинении жене тяжких телесных повреждений (ч.1 ст. 121 УК Украины).



Пока же продолжается экспертиза. Когда эксперты установят причинно-следственную связь между избиением и смертью, дело переквалифицируют и мужчине объявят подозрение в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Напомним, что в Закарпатской области отчим жестоко избил свою 10-летнюю названную дочь. Из-за полученных травм ребенок умер. Как выяснило следствие, мать девочки на момент совершения преступления была дома.

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