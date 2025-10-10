ТСН в социальных сетях

Украина
989
2 мин

На Волыни УПЦ МП выселяли из собора ХІІ ст.: чем все завершилось (фото)

Во время обысков в помещениях возле собора, которыми пользовалась УПЦ МП, обнаружили двуглавого орла и георгиевские ленты.

Дмитрий Гулийчук
Успенский собор XII века во Владимире

Успенский собор XII века во Владимире / © Суспільне

В городе Владимир на Волыни начали Свято-Успенский собор XII века забрали у общины УПЦ МП и передали государству.

Об этом пишет «Суспильне».

«Описано 378 позиций имущества. Оно передается на хранение представителю балансодержателя, то есть Владимирскому городскому совету», — рассказала руководитель исполнительной группы по исполнению решения суда Оксана Ляда.

Доступ к храму заблокирован. Сторонники Московского патриархата собрались у здания собора.

«Готовились, что могут быть недоразумения. Стычек не было. Все в пределах закона. Следим за порядком, чтобы не было столкновений, чтобы представители органов власти осуществляли свою работу и им никто не мешал», — сказал начальник управления превентивной деятельности Нацполиции Волыни Юрий Сидорук.

По решению суда религиозная община Украинской православной церкви (Московского патриархата) должна была освободить помещение храма в ноябре 2024 года. Однако из-за апелляционных жалоб УПЦ МП передача культовых зданий государственной собственности, которые ранее арендовала религиозная община, затягивалась.

Заметим, что Успенский собор во Владимире — одно из немногих сохранившихся на территории Украины зданий домонгольского периода.

Как добавляет местное издание «Буг», во время обысков в помещениях, который пользовалась епархия УПЦ МП, нашли иконы русских святых, русскоязычную литературу и награды, вероятно, связанные с государством-агрессором, а также коврик с двуглавым орлом.

Напомним, что в Одесской области священник УПЦ МП не разрешил отпеть воина в храме.

989
