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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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На Волыни уже выпал снег: когда в Украину придет настоящая зима (фото, видео)

На Волыни выпал первый снег: в сети делятся яркими кадрами зимней погоды.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Потряс двор и дома: на Волыни выпал первый снег

Потряс двор и хаты: на Волыни выпал первый снег / © ТСН

На Волыни сегодня вечером, 10 ноября выпал первый снег. Жители региона, преимущественного его северных районов, активно делятся в социальных сетях видеороликами и фотографиями заснеженных улиц, автодорог и домов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Для Волыни это первые зимние осадки в этом году.

В то же время синоптики и правоохранители призывают водителей быть максимально внимательными за рулем. Из-за снижения температуры и мокрого снега на автодорогах области возможна гололедица и ухудшение видимости.

Водителям, еще не успевшим сменить летнюю резину на зимнюю, дорожные службы настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния и неукоснительно соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее мы писали, что в среду, 11 ноября, Украина накроет атмосферный фронт с дождями, мокрым снегом и похолоданием.

В то же время, по словам синоптика Натальи Диденко, уже в конце недели ожидается резкое, но непродолжительное потепление.

Также польские синоптики предупреждали, что Европу накроет волна сильных морозов до -25°. Мы объясняли, достанется ли этот арктический холод Украины.

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