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На Волыни уже выпал снег: когда в Украину придет настоящая зима (фото, видео)
На Волыни выпал первый снег: в сети делятся яркими кадрами зимней погоды.
На Волыни сегодня вечером, 10 ноября выпал первый снег. Жители региона, преимущественного его северных районов, активно делятся в социальных сетях видеороликами и фотографиями заснеженных улиц, автодорог и домов.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Для Волыни это первые зимние осадки в этом году.
В то же время синоптики и правоохранители призывают водителей быть максимально внимательными за рулем. Из-за снижения температуры и мокрого снега на автодорогах области возможна гололедица и ухудшение видимости.
Водителям, еще не успевшим сменить летнюю резину на зимнюю, дорожные службы настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния и неукоснительно соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Ранее мы писали, что в среду, 11 ноября, Украина накроет атмосферный фронт с дождями, мокрым снегом и похолоданием.
В то же время, по словам синоптика Натальи Диденко, уже в конце недели ожидается резкое, но непродолжительное потепление.
Также польские синоптики предупреждали, что Европу накроет волна сильных морозов до -25°. Мы объясняли, достанется ли этот арктический холод Украины.