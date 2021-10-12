На Волыни в 16 учебных заведениях обнаружили вспышки коронавируса

Вспышки обнаружили во всех районах области, говорит главный санитарный врач Волыни.

В 16 волынских учебных заведениях обнаружили 16 активных вспышек коронавирусной инфекции. Вспышки зарегистрированы на территории всех районов области. Речь идет, в частности, о школах и детсадах.

Об этом сообщила сегодня, 12 октября, на брифинге главный санитарный врач Волыни Наталия Янко.

По ее словам, в Луцком районе — 5 вспышек COVID-19. Инфицирования обнаружили в областном доме ребенка, Киверцевском медколледже, Княгининовском лицее, а также в детских садах №3 и №19 в Луцке.

Еще пять очагов заболеваемости подтвердили в Камень-Каширском районе: в школах поселков Выдерта, Грудки, Полыце, Черчье и в лицее №2, что в г. Камень-Каширский.

Во Владимир-Волынском районе три вспышки: в детском саду в Нововолынске, а также в лицее Нововолынска и Иваныча. В районе Ковеля обнаружили очаги заболеваемости в школе и детском саду Турийска, а также в областном лицее с усиленной физподготовкой.

"Соответственно, есть большой круг контактных лиц, и в семьях, где также регистрируются вспышки заболеваний", — добавила Наталья Янко.

Напомним, Волынская область, по показателям распространения коронавирусной инфекции, отвечает "оранжевому" уровню эпидемической опасности.

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