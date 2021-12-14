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На Волыни в аппарате с игрушками нашли живого кота: фото

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На Волыни в аппарате с игрушками нашли живого кота: фото

фото/"Твой Владимир", Facebook

Как туда попало животное – неизвестно.

В городе Владимир Волынской области местные заметили кота в игровом аппарате на улице Ковельской. Животное сидело среди мягких игрушек.

Сообщение об этом появилось в группе"Твой Владимир" в Facebook в понедельник, 13 декабря.

Как кот попал внутрь аппарата – пока остается загадкой.

"Я не знаю, как он туда попал. Возможно, сам залез. Возможно, дети запихали. Сейчас кота освободили, с ним все хорошо", – рассказал изданию "Конкурент" владелец игрового автомата.

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