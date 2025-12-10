- Дата публикации
На Волыни в ДТП погиб военный Нацгвардии — детали трагедии
На Волыни военный Национальной гвардии Украины погиб в ДТП.
На Волыни военный Нацгвардии погиб в ДТП за рулем грузовика.
Об этом передает пресс-служба ГБР.
ДТП произошло сегодня, 10 декабря, в селе Сокиричи вблизи Луцка. Военный грузовик въехал в бетонный забор частного дома. 56-летний водитель — военный погиб на месте происшествия.
Предварительно установлено, что военный не справился с управлением и выехал на левую обочину, где столкнулся с бетонным забором.
В результате удара водитель погиб сразу, а пассажир получил травмы в виде ушибно-рваной раны правой голени.
