На Волыни в ДТП погиб военный Нацгвардии — детали трагедии

На Волыни военный Национальной гвардии Украины погиб в ДТП.

Военный грузовик врезался в забор

Военный грузовик врезался в паркан / © Государственное бюро расследований

На Волыни военный Нацгвардии погиб в ДТП за рулем грузовика.

Об этом передает пресс-служба ГБР.

ДТП произошло сегодня, 10 декабря, в селе Сокиричи вблизи Луцка. Военный грузовик въехал в бетонный забор частного дома. 56-летний водитель — военный погиб на месте происшествия.

Предварительно установлено, что военный не справился с управлением и выехал на левую обочину, где столкнулся с бетонным забором.

В результате удара водитель погиб сразу, а пассажир получил травмы в виде ушибно-рваной раны правой голени.

Напомним, что в Прилуках авто полиции сбило двух человек. В результате наезда погиб ребенок.

