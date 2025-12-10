Военный грузовик врезался в паркан / © Государственное бюро расследований

Реклама

На Волыни военный Нацгвардии погиб в ДТП за рулем грузовика.

Об этом передает пресс-служба ГБР.

ДТП произошло сегодня, 10 декабря, в селе Сокиричи вблизи Луцка. Военный грузовик въехал в бетонный забор частного дома. 56-летний водитель — военный погиб на месте происшествия.

Реклама

Предварительно установлено, что военный не справился с управлением и выехал на левую обочину, где столкнулся с бетонным забором.

В результате удара водитель погиб сразу, а пассажир получил травмы в виде ушибно-рваной раны правой голени.

Напомним, что в Прилуках авто полиции сбило двух человек. В результате наезда погиб ребенок.