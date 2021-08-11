На Волыни в рамках "Большой стройки" до октября восстановят проезд к озеру Свитязь

На Волыни в рамках "Большой стройки" до октября восстановят проезд к озеру Свитязь

В Волынской области в круглосуточном режиме проходит восстановление дороги, ведущей к одному из самых привлекательных туристических магнитов региона – озеру Свитязь.

В рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" работы планируется завершить уже в октябре.

Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщает Служба автомобильных дорог в Волынской области.

В настоящее время работы ведутся на дороге территориального значения Т-03-01 Залесье - / Т-03-02 /, проходящей вдоль северной стороны озера.

Всего дорога имеет протяженность 13,2 км, из которых 5,6 км нуждались в срочном восстановлении. На отрезке от села Пульмо до урочища "Гряда" дорожники укладывают многослойную прочную дорожную одежду вместо изношенного белощебневого и грунтового покрытия.

Ранее подрядчик уже отфрезеровал старое покрытие и теперь занимается устройством слоев основания из щебеночно-песчаной смеси. Одновременно ведется также удаление поросли в полосе отвода.

В ходе ремонта на дороге будут уложены два слоя основы. Дорожная одежда будет состоять из двух слоев асфальта.

Дорожники также нанесут разметку, установят дорожные знаки, устроят тротуары по всей протяженности участка вдоль озера Свитязь.

Ремонт дороги предусматривает также восстановление моста, расположенного на этом участке.

Дорога Т-03-01 стала уже третьей, ведущей к Шацким озерам, которая восстанавливается в этом году по программе "Большая стройка". Ранее уже были отремонтированы более 26 км дороги Т-03-02, а также вся дорога Т-03-06 протяженностью 22,5 км.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в настоящее время в Украине реализуется около 1000 инфраструктурных проектов, без учета дорожного строительства и ремонта.

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