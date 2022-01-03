На Волыни внезапно умер "киборг", защищавший Донецкий аэропорт

Анатолий Левуш участвовал в боях за Донецкий аэропорт осенью 2014 года.
Умер "киборг" из села Береск Доросиновской общины, что на Волыни, Левуш Анатолий Евгеньевич. Сердце мужчины остановилось в ночь на 3 января.
Об этом сообщила местная волонтер Светлана Войтович.
"Пришла печальная весть, ушел из жизни при не известных обстоятельствах наш собрат, защитник и просто замечательный муж Левуш Анатолий Евгеньевич, с. Береск! Вечная и светлая память! Родным и близким искренние соболезнования", — написала женщина.
Как пишет место издания со ссылкой на собственные источники Район.Рожище, ночью на 3 января защитнику Украины стало плохо и он скончался. Установить причину смерти должна судебно-медицинская экспертиза.
Известно, что Анатолий Левуш участвовал в боях за Донецкий аэропорт осенью 2014 года.
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