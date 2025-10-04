- Дата публикации
На Волыни водитель насмерть сбил маленькую девочку
В Ковеле водитель микроавтобуса сбил 6-летнюю девочку, скончавшуюся в больнице от полученных травм.
В Ковеле произошло смертельное ДТП. Микроавтобус сбил 6-летнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался в больнице.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Волыни.
По данным следствия, 42-летний водитель автомобиля Merсedes Sprinter сбил 6-летнюю местную жительницу.
Известно, что водитель был трезв. Ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшей). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
