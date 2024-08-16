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На Волыни водитель переехал насмерть мужчину, который лежал на дороге

На Волыни водитель переехал насмерть мужчину, который лежал на дороге

На месте аварии / Фото: ГУ Нацполиции в Волынской области

Водителю грозит до восьми лет лишения свободы.

В Ковельском районе легковушка переехала насмерть мужчину, который лежал на дороге. Погибшим оказался 47-летний житель села Скулин.

Об этом сообщили в полиции Волынской области.

"На автодороге Билин – Ковель 38-летний водитель автомобиля Volkswagen не учел дорожную ситуацию и наехал на мужчину. От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия. Его личность установили – это 47-летний житель села Скулин", - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что водитель был трезв. Правоохранители изъяли у него транспортное средство и устанавливают все обстоятельства аварии.

За нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины), подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в ужасном ДТП в Винницкой области трагически погибли супруги. Их младенец чудом выжил.

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