На Волыни водитель переехал насмерть мужчину, который лежал на дороге

Водителю грозит до восьми лет лишения свободы.
В Ковельском районе легковушка переехала насмерть мужчину, который лежал на дороге. Погибшим оказался 47-летний житель села Скулин.
Об этом сообщили в полиции Волынской области.
"На автодороге Билин – Ковель 38-летний водитель автомобиля Volkswagen не учел дорожную ситуацию и наехал на мужчину. От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия. Его личность установили – это 47-летний житель села Скулин", - говорится в сообщении ведомства.
Известно, что водитель был трезв. Правоохранители изъяли у него транспортное средство и устанавливают все обстоятельства аварии.
За нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины), подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, в ужасном ДТП в Винницкой области трагически погибли супруги. Их младенец чудом выжил.
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