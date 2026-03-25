На Волыни водитель прокатал военного ТЦК на капоте, убегая от мобилизации: чем все завершилось (видео)

Прокатил на капоте военного ТЦК, но все равно мобилизовали: финал скандального инцидента на Волыни

На Волыни водитель проигнорировал требования работников ТЦК, которые хотели, чтобы он вышел из машины. Мужчина «покатал» на капоте одного из военных, пытавшегося заблокировать его автомобиль.

На кадрах видно, как из буса выходят четверо мужчин в военной форме и один полицейский. Один из военных говорит, что дает водителю 30 секунд, чтобы он вышел «по-хорошему». После паузы водитель воспользовался моментом и дал «по газам», взяв на капот одного из стоящих перед авто военных ТЦК. В конце концов, проехав несколько сот метров, он притормозил и военный слез с капота, а водитель поехал дальше.

Дата публикации 17:49, 25.03.26

Что рассказали в ТЦК

Как сообщили журналистам местного издания ВСН в Волынском ОТЦК, инцидент произошел 25 марта около 10.30.

«Военнослужащий пытался остановить транспортное средство, однако из-за внезапного начала движения был протянут по дороге, находясь на капоте автомобиля», — рассказали в ТЦК.

Как оказалось, впоследствии полиция догнала и остановила этот автомобиль. Водителя доставили в ТЦК и СП.

«Нарушитель доставлен в ТЦК и СП для возможного дальнейшего прохождения военной службы», — добавили в ведомстве.

Раньше в Днепре на капоте Tesla провезли военного ТЦК.