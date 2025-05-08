На Волыни водители буксировали авто в нетрезвом состоянии: детали от полиции

Нетрезвые водители на Волыни

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Вчера, 7 мая, полицейские остановили водителей, нарушивших правила буксировки на Волыни. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила полиция Волынской области.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел около 23 часов. На дорожной станции патрульной полиции инспекторы остановили два транспортных средства: ВАЗ 2101 буксировал ВАЗ 2109. Водители нарушили правила буксировки, но это было только началом перечня нарушений.

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"За рулем первого авто был 39-летний мужчина, второго — 38-летняя женщина. Оба имели явные признаки алкогольного опьянения. Госпожа сразу отказалась проходить осмотр, а мужчина согласился — и врач-нарколог подтвердил: употреблял", — отметили правоохранители.

Кроме того, выяснилось, что у одного из водителей не было действующего страхового полиса.

Патрульные составили протоколы по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и вынесены постановления по ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил буксировки) и ч. 1 ст. 126 (Управление без соответствующих документов) КУоАП.

Водителей в очередной раз призывали придерживаться ПДД и не подвергать себя и других опасности. Ни в коем случае не садитесь за руль, если употребляли алкоголь.

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