На Волыни военные открыли огонь по авто, не остановившемуся на блокпосте — СМИ

Инцидент произошел в четверг, 25 апреля, в поселке Старая Выжовка.

В районе Ковеля на Волыни военные открыли огонь по автомобилю, который не остановился на блокпосте. Водитель получил ранение.

Об этом сообщает информационное агентство "Волынские Новости" со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел в четверг, 25 апреля, в поселке Старая Выжовка.

Как сообщили в комментарии в Государственном бюро расследований, работники ДБР расследуют инцидент, произошедший минувшей ночью в Старой Выжевке. Правоохранители открыли огонь по автомобилю, который по их требованию не остановился на блокпосту. В результате инцидента ранения получил водитель автомобиля.

ГБР зарегистрировало уголовное производство по статье 414 УК Украины — нарушение правил обращения с оружием. Проведен комплекс необходимых первоочередных следственных действий, назначены экспертизы. Устанавливаются все происшествия инцидента.

Напомним, в Черниговской области 27 марта произошло смертельное ДТП. Водитель Renault Scenic на выезде из Корюковки врезался в блокпост. Авария оказалась роковой.

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