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На Волыни военный ТЦК насмерть сбил женщину: детали ДТП

На Волыни военный ТЦК насмерть сбил женщину: детали ДТП

Место ДТП / Фото: Facebook/ Поліція Волині

На время проведения служебного расследования военный ТЦК отстранен от исполнения служебных обязанностей. Продолжается следствие.

На Волыни военнослужащий ТЦК за рулем автомобиля насмерть сбил женщину.

Информацию подтверждает Волынский областной ТЦК и СП.

"Сегодня, около 7 часов утра, при участии одного из военнослужащих Луцкого районного ТЦК и СП произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, от полученных травм погибла пожилая женщина", – говорится в сообщении.

Мужчины на время проведения служебного расследования и установления всех причин и обстоятельств, отстранены от исполнения служебных обязанностей. Продолжается следствие.

По словам полиции, 27-летний водитель, управляя автомобилем Renault, допустил наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть, предварительно, вблизи пешеходного перехода.

От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Личность потерпевшей установлена – это 69-летняя местная жительница. Водителя осведывали, он за рулем был трезв.

В то же время Волынский ОТЦК опровергает информацию о еще одном ДТП с участием военнослужащих военкомата, в котором якобы погиб ребенок.

Напомним, на днях сотрудники ТЦК и полиции в разных городах провели массовые рейды в разных городах Украины, в частности, под Дворцом спорта в Киеве после концерта группы "Океан Эльзы".

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