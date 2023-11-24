На Волыни волонтер отказался от мобилизации, потому что "имеет другие планы": как его наказали

Суд не учел раскаяние мужчины, поскольку тот не хотел исправляться.

В Волынской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который является волонтером и категорически отказался от мобилизации. Он заявил, что имеет другие планы, в частности, хочет создать семью.

Об этом говорится в приговоре Киверцовского районного суда Волынской области.

По данным суда, мужчина работает водителем. Он в июле 2023 года прошел ВВК, которая сочла его годным к службе в армии. Он получил повестку и должен был прибыть на службу в армии, однако уклонился.

На суде подозреваемый вину признал. Он заявил, что не хочет защищать Украину, потому что боится за свою жизнь. Также мужчина добавил, что у него есть другие планы, в частности, он хочет создать семью.

Суд проанализировал материалы дела и решил, что покаяние мужчины не является правдой, поскольку такие заявления должны подкрепляться конкретными действиями.

"Суд учитывает личность виновного, имеющего постоянное место жительства, по которому характеризуется положительно, ранее к уголовной ответственности не привлекался, отсутствие данных по вероятному пребыванию последнего на диспансерном учете у врача психиатра и нарколога, наличие данных по занятию волонтерской деятельностью", — говорится в материалах приговора

Районный суд также считает, что наличие волонтерского удостоверения не является аргументом, поскольку "обвиняемый демонстрировал безразличие к своему поступку и его последствиям".

Мужчину признали виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Тернополе на 3 года лишения свободы осудили мужчину, получившего повестку, однако отказался от мобилизации.

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