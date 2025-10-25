- Дата публикации
На Волыни возле кладбища опрокинулся бус ТЦК: есть пострадавшие
Пятеро работников ТЦК госпитализированы после ДТП под Луцком.
На Волыни в результате ДТП травмировались 5 военнослужащих ТЦК.
Об этом передает «Суспильне».
Авария произошла утром 24 октября в 6:20 с участием буса ТЦК в селе Забороль под Луцком.
По предварительной информации, водитель Renault Trafic не справился с управлением и допустил опрокидывание авто. У всех 5 работников ТЦК медики предварительно зафиксировали закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и ссадины. Их госпитализировали.
Ранее под Одессой погибли два военных ТЦК. Они стояли на блокпосту, на котором наехала фура.
Напомним, что в Збараже на Тернопольщине работник ТЦК вызвал аварию, а затем избил полицейского.