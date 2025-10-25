ТСН в социальных сетях

Украина
77
1 мин

На Волыни возле кладбища опрокинулся бус ТЦК: есть пострадавшие

Пятеро работников ТЦК госпитализированы после ДТП под Луцком.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
ДТП с бусом ТЦК на Волыни – пять военных в больнице

ДТП с бусом ТЦК на Волыни — пять военных в больнице / © Суспільне

На Волыни в результате ДТП травмировались 5 военнослужащих ТЦК.

Об этом передает «Суспильне».

Авария произошла утром 24 октября в 6:20 с участием буса ТЦК в селе Забороль под Луцком.

По предварительной информации, водитель Renault Trafic не справился с управлением и допустил опрокидывание авто. У всех 5 работников ТЦК медики предварительно зафиксировали закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и ссадины. Их госпитализировали.

Ранее под Одессой погибли два военных ТЦК. Они стояли на блокпосту, на котором наехала фура.

Напомним, что в Збараже на Тернопольщине работник ТЦК вызвал аварию, а затем избил полицейского.

77
