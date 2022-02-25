Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

На Волыни ВСУ заняли позиции и готовятся отбивать атаку врага со стороны Беларуси

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Волыни ВСУ заняли позиции и готовятся отбивать атаку врага со стороны Беларуси

Associated Press

Враг может наступать со стороны Белоруссии.

На Волыни механизированные подразделения ВСУ заняли позиции по определенным рубежам и готовятся отражать наступление противника.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Также она добавляет, что группировки Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины продолжают ведение боевых действий в юго-западной части Черноморской зоны. Там осуществляется оборона пунктов базирования и портов в морском направлении.

Кроме этого, Вооруженные силы и военная техники перешли к обороне города Киева.

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним:

Следующая публикация