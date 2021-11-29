На Волыни взорвалась школьная котельная: здание полностью разрушено (фото)

Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В с. Проход Ратневского района Волынской области взорвалась котельная. Никто из детей и учителей не пострадал.
Об этом сообщили в Нацполиции Волынской области.
По данным правоохранителей, взрыв прогремел на территории школы. К счастью, никто из школьников и педагогов не пострадал. Из-за взрыва помещение котельной полностью разрушено.
На месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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