На Волыни взорвалась школьная котельная: здание полностью разрушено (фото)

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В с. Проход Ратневского района Волынской области взорвалась котельная. Никто из детей и учителей не пострадал.

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Об этом сообщили в Нацполиции Волынской области.

По данным правоохранителей, взрыв прогремел на территории школы. К счастью, никто из школьников и педагогов не пострадал. Из-за взрыва помещение котельной полностью разрушено.

На месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ГУ Национальной полиции в Волынской области

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