На Волыни взяли под стражу киевлянина: агитировал за "русский мир" и поддерживал агрессора Россию

На Волыни взяли под стражу киевлянина: агитировал за "русский мир" и поддерживал агрессора Россию

В Волынской области апелляционный суд взял под стражу 30-летнего киевлянина, подозреваемого в попытке свержения конституционного строя в Украине.

Мужчина приехал в регион с началом войны в Украине. Его временно приютили в Петро-Павловском мужском монастыре Владимир-Волынской епархии УПЦ в селе Свитязь.

Об этом рассказали в пресс-центре Волынского апелляционного суда.

Отмечается, что у жителя столицы был собственный Youtube-канал. В нем рассказывал о поддержке армии страны-агрессора, агитировании за "русский мир" и оправдании вооруженной агрессии России.

"Три ракеты по Львову"..., "русские победят фашистов в Украине, и останутся нормальные украинцы без ненависти к России" - такого содержания видео с комментариями публиковал коллаборант", – отметили в пресс-центре апелляционного суда.

Во время заседания суда киевлянину отменили предварительно избранную мера пресечения – круглосуточный домашний арест. В то же время ему назначили заключение под стражей до оглашения приговора по делу.

"Суспильне" со ссылкой на спикера прокуратуры области Наталию Мурахевич пишет, что мужчине выдвинули подозрение по двум статьям УКУ: действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, а также оправдывание вооруженной агрессии РФ против Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.

Как сообщалось, в селе Инженерное Пологовского района Запорожской области местные подростки пошли на сотрудничество с российскими оккупантами. В частности, подростки передавали информацию о оставшихся в них заброшенных домах и материальных ценностях. По информации местных жителей, эти несовершеннолетние также участвуют в мародерстве.

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