На Волыни юной спортсменке не дали материальную помощь, поскольку ее папа не пришел тянуть канат на день села

На Волыни юной спортсменке не дали материальную помощь, поскольку ее папа не пришел тянуть канат на день села

В громаде говорят, что они уже исправили ситуацию и в сентябре назначили девочке 500 грн стипендии в месяц.

В Пидгайцивськой ТГ Луцкого района Волынской области юной спортсменке отказались выделить материальную помощь на соревнования в Болгарии, потому что ее отец на день села отказался тянуть канат.

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Об этом сообщает "Конкурент".

Известно, что дочь мужчины Полина Ковирнова должна была ехать соревнования по ММА в Болгарию. Ее отец обратился к громаде с просьбой выделить на соревнования ребенку материальную помощь. Однако жителю села Поддубцы Сергею Ковирнову отказали в предоставлении материальной помощи, потому что в июне 2021 мужчина не принял участия в соревнованиях ко Дню общины. Исполнительный комитет Пидгайцивськой территориальной общины даже принял соответствующее решение.

Конкурент

В общине говорят, что они уже исправили ситуацию и в сентябре назначили девочке 500 грн стипендии в месяц.

"Был праздник нашей ТГ, и все старосты собирали команды. Староста громады попросил его выступить, на что мужчина ответил, что "это не наш уровень". Староста все рассказал на исполкоме. Ну, и раз так — значит так. Но, чтобы вы знали, ребенку все равно назначили премию 500 гривен ежемесячно в течение года, поэтому они там далеко не обижены. А повели они себя относительно своего села, конечно, неправильно. Они ведут себя непатриотично", — сказал глава Пидгайцивськой территориальной общины Юрий Семенюк.

Напомним, в Луцке хотят уволить сторожа, потому что он слишком ответственный.

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