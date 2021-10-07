На Волыни юной спортсменке не дали материальную помощь, поскольку ее папа не пришел тянуть канат на день села

В громаде говорят, что они уже исправили ситуацию и в сентябре назначили девочке 500 грн стипендии в месяц.
В Пидгайцивськой ТГ Луцкого района Волынской области юной спортсменке отказались выделить материальную помощь на соревнования в Болгарии, потому что ее отец на день села отказался тянуть канат.
Об этом сообщает "Конкурент".
Известно, что дочь мужчины Полина Ковирнова должна была ехать соревнования по ММА в Болгарию. Ее отец обратился к громаде с просьбой выделить на соревнования ребенку материальную помощь. Однако жителю села Поддубцы Сергею Ковирнову отказали в предоставлении материальной помощи, потому что в июне 2021 мужчина не принял участия в соревнованиях ко Дню общины. Исполнительный комитет Пидгайцивськой территориальной общины даже принял соответствующее решение.
В общине говорят, что они уже исправили ситуацию и в сентябре назначили девочке 500 грн стипендии в месяц.
"Был праздник нашей ТГ, и все старосты собирали команды. Староста громады попросил его выступить, на что мужчина ответил, что "это не наш уровень". Староста все рассказал на исполкоме. Ну, и раз так — значит так. Но, чтобы вы знали, ребенку все равно назначили премию 500 гривен ежемесячно в течение года, поэтому они там далеко не обижены. А повели они себя относительно своего села, конечно, неправильно. Они ведут себя непатриотично", — сказал глава Пидгайцивськой территориальной общины Юрий Семенюк.
Напомним, в Луцке хотят уволить сторожа, потому что он слишком ответственный.