На Волыни таможенники задержали большую партию "страстных пряно-сладких обещаний"

На границе с Польшей украинские таможенники задержали партию контрабандных товаров. Вместо телефонных чехлов, указанных в декларации, граждане пытались провезти возбудительные средства.

Об этом сообщает "Волынская таможня".

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"Партию страстных пряно-сладких обещаний задержали на днях волынские таможенники на посту "Ягодин". То ли украинский получатель этого товара исповедует пуританские идеи? Или, может, китайский отправитель не был достаточно уверен в химическом составе своих таблеток? Так или иначе, о биологически активных" пищевые добавки типа "Секретный рецепт дворца", "Римские ночи", "Мартовская киса" в товаросопроводительных документах не упоминалось", — говорится в сообщении таможенников.

Кроме более 6 тысяч упаковок возбуждающих средств, контрабандисты пытались провезти в Украину 600 ветеринарных экспресс-тестов и 40 дозиметров бытовой радиации.

В сборном грузе отсутствовали задекларированные 460 кг чехлов к мобильным телефонам.

Указанный товар таможенники конфисковали, а владельцу контрабанды "светит" штраф и производство по делу о нарушении таможенных правил.

Напомним, что в Винницкой области СБУ заблокировала контрабанду психотропов более чем на 37 млн гривен.

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