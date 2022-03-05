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На Волыни задержали десантника из Беларуси, который не хотел воевать с Украиной

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Задержанный рассказал украинским защитникам о позициях врага и количестве войск на границе.

На Волыни местные жители задержали белорусского десантника. Белорус рассказал, что перешел на сторону Украины, потому что не хочет воевать.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Евгений Жуков в Facebook.

"На Шацком направлении задержан десантник из Беларуси. Задержали люди, вызвали пограничники. Говорит, что перешел на сторону Украины, потому что не хочет воевать с нами. Рассказывает о позициях, о количестве войск на границе", — написал он.

В свою очередь, новость о сдавшегося украинцам белорусского военного вызвала оживленное обсуждение среди белорусов в соцсетях. Так, житель Минска, опасающийся вступления Беларуси в войну на стороне РФ, спрашивает, как правильно перейти на сторону Украины.

"Здравствуйте. Я из Минска. У вас последний пост о каком-то белорусском десантнике, который перешел на сторону Украины. В Минске сейчас самая обсуждаемая тема — как перейти на сторону Украины, если объявят общую мобилизацию. Если начнется отправка в Украину белорусов, будет массовый переход на вашу сторону. Попросите ваше СБУ разработать методику перехода. И отправьте ее в наши "экстремистские" каналы для массового быстрого распространения среди белорусов. Это нужно сделать заранее, чтобы каждый белорус знал, что делать в такой ситуации", — приводит текст письма "Труха" Харьков".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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