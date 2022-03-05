На Волыни задержали десантника из Беларуси, который не хотел воевать с Украиной

На Волыни задержали десантника из Беларуси, который не хотел воевать с Украиной

Задержанный рассказал украинским защитникам о позициях врага и количестве войск на границе.

На Волыни местные жители задержали белорусского десантника. Белорус рассказал, что перешел на сторону Украины, потому что не хочет воевать.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Евгений Жуков в Facebook.

"На Шацком направлении задержан десантник из Беларуси. Задержали люди, вызвали пограничники. Говорит, что перешел на сторону Украины, потому что не хочет воевать с нами. Рассказывает о позициях, о количестве войск на границе", — написал он.

В свою очередь, новость о сдавшегося украинцам белорусского военного вызвала оживленное обсуждение среди белорусов в соцсетях. Так, житель Минска, опасающийся вступления Беларуси в войну на стороне РФ, спрашивает, как правильно перейти на сторону Украины.

"Здравствуйте. Я из Минска. У вас последний пост о каком-то белорусском десантнике, который перешел на сторону Украины. В Минске сейчас самая обсуждаемая тема — как перейти на сторону Украины, если объявят общую мобилизацию. Если начнется отправка в Украину белорусов, будет массовый переход на вашу сторону. Попросите ваше СБУ разработать методику перехода. И отправьте ее в наши "экстремистские" каналы для массового быстрого распространения среди белорусов. Это нужно сделать заранее, чтобы каждый белорус знал, что делать в такой ситуации", — приводит текст письма "Труха" Харьков".