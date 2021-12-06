На Волыни задержали фуру с елками и соснами без бирок

Водитель утверждал, что все елки выращены на собственных паях местные.
На Волыни был задержан груз с нелегальными соснами и елками. Более четырехсот деревьев перевозил 43-летний водитель фуры.
Об этом говорится в ТСН.16.45.
Патруль остановил грузовик для проверки документов. Их не оказалось, а все сосны и ели, лежавшие в автомобиле, были без бирок.
Водитель уверял, что срезанные деревья он покупал у местных жителей, которые выращивали их на своих паях. Теперь эту информацию проверяет полиция. Сосны и ели изъяли, а грузовик поместили на штрафплощадку.
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