На Волыни задержали граждан Ирана, пересекших границу со стороны Беларуси: что произошло

В Волынской области пограничники задержали группу граждан Ирана, которые незаконно пересекли украинскую границу со стороны Беларуси.

Об этом говорится в постановлении Шацкого районного суда Волынской области.

По данным суда, 12 декабря 2022 года около 02:55 группа граждан Ирана незаконно пересекла украинскую границу со стороны Беларуси. Иранцы после того, как незаконно пересекли украинскую границу, начали двигаться в сторону Польши. Их сразу же задержали украинские пограничники. Произошло это в 100 метрах от украинско-белорусской границы.

В постановлениях суда не указано сколько иранцев удалось задержать на украинской границе, однако известно, что это была группа нелегалов, среди которых была и женщина.

На суд иностранцы не пришли, однако их признали виновными и арестовали на 14 суток. Также иностранцы должны оплатить 496 грн судебного сбора.

Напомним, пограничники в пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией с помощью служебной собаки обнаружили нелегала из Афганистана. Иностранец незаконно въехал в Украину под дном прицепа грузового автомобиля, где он скрывался 5 дней.

Также на границе с Польшей задержали украинца, который "прикупил" себе двоих детей.

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