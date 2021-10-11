На Волыни задержали насильника, сбежавшего из зала суда месяц назад

На Волыни задержали насильника, сбежавшего из зала суда месяц назад

Операция по розыску злоумышленника длилась больше трех недель.

В Волынской области правоохранители разыскали и задержали злоумышленника, который почти месяц назад сбежал из зала суда. Сейчас его доставляют в изолятор временного содержания.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Волынской области.

Операция по розыску злоумышленника длилась больше трех недель. Беглеца Сергея Плотникова подозревают в совершении ряда уголовных преступлений, в частности — в похищении человека, разбойном нападении, изнасиловании, незаконном обращении с оружием, краже и других.

Сегодня, 11 октября, злоумышленника задержали на окраине Любешова, вблизи лесного массива. Известно, что в течение этого времени он скрывался в разных местах. Сейчас с ним проводят необходимые следственные действия.

Напомним, Сергей Плотников сбежал из-под стражи 13 сентября. На его поиски были ориентированы все наряды правоохранителей: ежедневно на выявление злоумышленника задиювалось около двух сотен полицейских.

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