Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

На Волыни задержали насильника, сбежавшего из зала суда месяц назад

Дата публикации
На Волыни задержали насильника, сбежавшего из зала суда месяц назад

Операция по розыску злоумышленника длилась больше трех недель.

В Волынской области правоохранители разыскали и задержали злоумышленника, который почти месяц назад сбежал из зала суда. Сейчас его доставляют в изолятор временного содержания.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Волынской области.

Операция по розыску злоумышленника длилась больше трех недель. Беглеца Сергея Плотникова подозревают в совершении ряда уголовных преступлений, в частности — в похищении человека, разбойном нападении, изнасиловании, незаконном обращении с оружием, краже и других.

Сегодня, 11 октября, злоумышленника задержали на окраине Любешова, вблизи лесного массива. Известно, что в течение этого времени он скрывался в разных местах. Сейчас с ним проводят необходимые следственные действия.

Напомним, Сергей Плотников сбежал из-под стражи 13 сентября. На его поиски были ориентированы все наряды правоохранителей: ежедневно на выявление злоумышленника задиювалось около двух сотен полицейских.

Новости Украины: 38-летнего беглеца из луцкого суда до сих пор не нашли

Новости Украины: 38-летнего беглеца из луцкого суда до сих пор не нашли
Следующая публикация