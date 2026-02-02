На Волыни задержали обидчика детей: мужчина выдавал себя за подростка в соцсетях (фото)

44-летний мужчина выдавал себя за подростка / © pixabay.com

Киберполиция Волыни разоблачила 44-летнего жителя Киевщины, который из-за фейковых аккаунтов манипулировал 12-летней девочкой. Злоумышленник пытался склонить ребенка к интимным встречам, создавая иллюзию общения со сверстником.

Об этом идет речь в заявлении Главного управления Нацполиции в Волынской области.

«Фигурант общался с ребенком через социальную сеть и пытался склонить его к личным встречам. В настоящее время правоохранители устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям и кругу потерпевших. Ему грозит до 8 лет тюрьмы», — говорится в сообщении.

Полиция задержала злоумышленника, использовавшего схему с фейковым подростком для развращения 12-летней девочки / © Полиция Волынской области/Facebook

Схема «двойного лица»

Как говорится в отчете полиции, злоумышленник действовал по изящному сценарию, чтобы войти в доверие к малолетней.

Он создал профиль «16-летнего парня» и начал дружескую переписку с девочкой.

Впоследствии от имени подростка предложил пообщаться со своим якобы «дядей».

Обеими аккаунтами руководил сам фигурант, ведя разговоры сексуального характера и планируя поездку на Волынь для личной встречи.

Задержание и доказательства

Правоохранители сработали на опережение. Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон, содержание которого шокировало следователей: выявлены аналогичные переписки с другими детьми.

Мужчина уже сообщил о подозрении по ч. 2 ст. 156 УК Украины (Развращение малолетнего лица). Решается вопрос о содержании под стражей.

Что угрожает злоумышленнику

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Полиция устанавливает полный круг пострадавших, ведь масштабы его деятельности в сети могут быть значительно больше.

Полиция также напомнила родителям об общении со своими детьми. Необходимо обязательно разговаривать с ними о правилах безопасности в Интернете. В частности, научить их не добавлять в друзья незнакомцев и немедленно сообщать взрослым о каких-либо предложениях встреч или странных вопросах от «онлайн-друзей».

Напомним, во Львовской области задержали злоумышленника, который развращал несовершеннолетнюю и распространял фото. За совершенное подозреваемому грозит наказание — до двенадцати лет лишения свободы.