- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 73
- Время на прочтение
- 2 мин
На Волыни задержали обидчика детей: мужчина выдавал себя за подростка в соцсетях (фото)
Полиция задержала 44-летнего мужчину, который из-за фейковых аккаунтов входил в доверие к 12-летней девочке. Фигуранту грозит до 8 лет за решеткой.
Киберполиция Волыни разоблачила 44-летнего жителя Киевщины, который из-за фейковых аккаунтов манипулировал 12-летней девочкой. Злоумышленник пытался склонить ребенка к интимным встречам, создавая иллюзию общения со сверстником.
Об этом идет речь в заявлении Главного управления Нацполиции в Волынской области.
«Фигурант общался с ребенком через социальную сеть и пытался склонить его к личным встречам. В настоящее время правоохранители устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям и кругу потерпевших. Ему грозит до 8 лет тюрьмы», — говорится в сообщении.
Схема «двойного лица»
Как говорится в отчете полиции, злоумышленник действовал по изящному сценарию, чтобы войти в доверие к малолетней.
Он создал профиль «16-летнего парня» и начал дружескую переписку с девочкой.
Впоследствии от имени подростка предложил пообщаться со своим якобы «дядей».
Обеими аккаунтами руководил сам фигурант, ведя разговоры сексуального характера и планируя поездку на Волынь для личной встречи.
Задержание и доказательства
Правоохранители сработали на опережение. Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон, содержание которого шокировало следователей: выявлены аналогичные переписки с другими детьми.
Мужчина уже сообщил о подозрении по ч. 2 ст. 156 УК Украины (Развращение малолетнего лица). Решается вопрос о содержании под стражей.
Что угрожает злоумышленнику
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Полиция устанавливает полный круг пострадавших, ведь масштабы его деятельности в сети могут быть значительно больше.
Полиция также напомнила родителям об общении со своими детьми. Необходимо обязательно разговаривать с ними о правилах безопасности в Интернете. В частности, научить их не добавлять в друзья незнакомцев и немедленно сообщать взрослым о каких-либо предложениях встреч или странных вопросах от «онлайн-друзей».
Напомним, во Львовской области задержали злоумышленника, который развращал несовершеннолетнюю и распространял фото. За совершенное подозреваемому грозит наказание — до двенадцати лет лишения свободы.