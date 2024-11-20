На Волыни задержан начальник районного ТЦК: в чем обвиняется (фото)

Чиновник вместе с сообщником получил 6 тыс. долларов США от двух военнообязанных мужчин.

В Волынской области правоохранители задержали начальника РТЦК и СП, который за взятки обновлял данные военнообязанных мужчин и выдавал им военно-учетные документы.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

Как установлено следствием, руководитель районного ТЦК вместе с посредником обещал военнообязанным гражданам поставить их на военный учет в РТЦК и СП, обновить учетные данные и выдать военно-учетные документы за соответствующую плату. Их задержали при получении 6 тыс. долларов США от двух мужчин.

Фото: Офис Генерального прокурора

Во время обысков по местам жительства и работы задержанных правоохранители изъяли 60 тысяч долларов США, более 6 тысяч евро и 170 тысяч гривен.

Фото: Офис Генерального прокурора

Фигурантам дела сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Напомним, в Минобороны заявили о планах превратить мобильное приложение "Резерв+" в общеукраинский рекрутинговый центр и заменить соответствующие функции ТЦК по взятию военнообязанных на учет.

Работник ТЦК на Волыни работал на российскую разведку

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