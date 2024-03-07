На Волыни загадочно исчезла 17-летняя студентка: поисковики наткнулись на следы

В Волынской области продолжаются поиски 17-летней студентки из села Седлище, которая загадочно исчезла 17 февраля во время отдыха с друзьями в лесополосе вблизи села Угриничи Камень-Каширского района. Поисковики нашли вещи девушки: ее кошелек с ID-паспортом и повязку на голову.

Об этом сообщила в комментарии "Суспільне" инспектор сектора коммуникации Нацполиции Волыни Марина Балдич.

"Повязку ее нашли возле болота, и кошелек с паспортом, но не все вместе. Сейчас там просто болото, вода прибыла. Оперативники уже ориентируются, где ее искать. Водолазы поисковые работы проводить не могут, потому что всюду болото и там неглубоко", – сказала она.

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По словам работницы полицейской прессслужбы, повязку нашли ориентировочно в 50 метрах от пальто, которое ранее, в конце февраля, в лесу обнаружили оперативники.

Поисками студентки занимаются не только правоохранители, но и военные, пограничники, лесоводы и местные жители. Территорию поиска постоянно расширяют, отрабатывая зоны местности по карте, в частности, поисковики обследовали реку Стоход и дно водоема.

Об исчезновении девушки сообщили 17 февраля в 17.17. Она оставила свой телефон в автомобиле, которым вместе с друзьями приехала на отдых, и ушла в неизвестном направлении.

Напомним, ранее в поселке Ратное на Волыни в реке Припять обнаружили тело 37-летней женщины, которая исчезла 28 декабря.

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