На Волыни завелась американская норка: чем опасен хищник-"иностранец" (фото)

Американская норка / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В национальном парке Припять-Стоход на Волыни все чаще замечают нетипичного для Украины хищника — американскую норку (Neogale vison). Зимой ее неоднократно наблюдали у реки Стоход недалеко от Любешева, а весной исследования продолжаются.

Об этом говорится на странице парка в соцсети.

Что известно об американской норке

Американская норка — хищное млекопитающее семьи мустеловых (Mustelidae). В Украине ее считают инвазивным видом, распространившимся после бегства с пушных ферм, где животных выращивали для получения меха. Чаще норок можно встретить вблизи водоемов, где они активно охотятся.

Норка — хищное млекопитающее / © pixabay.com

Этот вид отличается от европейской норки как снаружи, так и генетически. Из-за разного количества хромосом между ними скрещивания в природе не происходит. Одним из характерных признаков американской норки есть белый оттенок на подбородке и нижней губе.

Американская норка очень подвижна, любознательна и даже охотно контактирует с людьми. Она умело плавает и охотится на рыбу, земноводных, грызунов, ракообразных, насекомых, птиц и их яйца. Охотиться норка может не только на берегу или в воде, но и на деревьях.

Благодаря гибкому телу и небольшим плавательным перепонкам между пальцами лап животное способно погружаться до 5 метров и проплывать под водой до 30 метров. По сравнению с европейской норкой, американская лучше приспособлена к водной среде благодаря более густому волосяному покрову.

Норка обустраивает свои логова под камнями, корнями деревьев или в норах бобров и ондатр, которые могут достигать 3 м в длину и 1 м вглубь. Такие норы часто имеют несколько входов, расположенных чуть выше уровня воды.

Враги норок

Природными врагами американской норки являются лисы, рыси, волки, бродячие собаки, хищные птицы и речные выдры. В случае опасности норка испускает резкий мускусный запах из анальных желез, который отпугивает хищников, включая лисы и рысью.

Активность этого хищника зависит от сезона, погоды и корма. В большинстве своем она активна в сумерки и ночью, но иногда случается и днем.

Напомним, следы редкого хищника нашли во время обследования нацпарка в Одесской области. Работники обнаружили следы норки европейского — редкого вида, занесенного в Красную книгу Украины.

Также стало известно, что в зоне отчуждения заметили орябку лесной — одной из редких лесных птиц Евразии. Вид находится под охраной и малозаметен в природе.