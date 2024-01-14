На Волыни жена священника УПЦ МП заявила, что украинский язык – "некрасивый"

Священника Московского патриархата просили совершать богослужение на украинском языке, однако он отказался. А его жена якобы объяснила это тем, что украинский – "некрасивый".

На Волыни супруга священника УПЦ Московского патриархата заявила, что украинский язык "некрасивый".

Об этом рассказал местный священник ПЦУ Андрей Сех в интервью "12 каналу".

"Не так страшны московские вши, как украинские гн*ды. Это условное сравнение, но это когда человек говорит, что он украинец, но в подавляющем большинстве все украинское для него далекое...", – говорит священник ПЦУ.

По его словам, инцидент произошел в одном из сел на Волыни, когда большинство прихожан храма решили перейти из Московского патриархата в ПЦУ. Инициативная группа местных парней, занимавшихся разминированием на Донбассе, пришли к попу УПЦ МП с просьбой перейти в ПЦУ. Тот отказался, а его жена еще и издала скандальное заявление.

"Те люди говорят священнику "Давайте хоть на украинском языке служить". На что она (жена священника МП. – Ред.) отвечает: "Ну что вы уцепились за тот украинский язык. Ну он же некрасивый". Вот это слово дословно. Ребята опустили руки и вышли. Ну о чем еще можно говорить? И это случаи неодиноки", – говорит Андрей Сех.

Он предполагает, что в УПЦ МП, возможно, и остались проукраинское духовенство, но многие имеют пророссийскую позицию.

"И это страшно, потому что сейчас война и я, например, не знаю, что тому священнику придет в голову в тот или иной момент. Не предаст ли свою Родину, потому что он ее не считает за Родину, потому что у него "матушка Россия – родина". Вот что страшно", – подытожил он.

Напомним, сколько церквей Московского патриархата осталось в Украине.

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