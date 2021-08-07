На Волыни женщина наняла киллера, чтобы убить своего бывшего мужа

На Волыни женщина наняла киллера, чтобы убить своего бывшего мужа

Женщине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

В одном из сел Ковельского района Волынской области женщина наняла киллера, чтобы тот убил ее бывшего мужа. Об этом узнали правоохранители и задержали подозреваемую.

Об этом сообщили в прокуратуре Волынской области.

"Благодаря вовремя полученной информации правоохранители провели имитацию совершения убийства и задержали злоумышленницу при передаче "киллеру" части вознаграждения за выполненную работу", — сообщили в прокуратуре.

Задержанной женщине инкриминируют организацию законченного покушения на убийство, совершенное по заказу (ч. 2 ст. 15, ч.3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Вскоре ей выберут меру пресечения. Женщине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 49-летний житель Черновицкой области пытался убить свою бывшую сожительницу-предпринимательницу. Для этого он искал убийцу, который бы воплотил его план за 2100 долларов.

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