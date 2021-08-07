Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

На Волыни женщина наняла киллера, чтобы убить своего бывшего мужа

На Волыни женщина наняла киллера, чтобы убить своего бывшего мужа

Прокуратура Волынской области

Женщине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

В одном из сел Ковельского района Волынской области женщина наняла киллера, чтобы тот убил ее бывшего мужа. Об этом узнали правоохранители и задержали подозреваемую. 

Об этом сообщили в прокуратуре Волынской области.

"Благодаря вовремя полученной информации правоохранители провели имитацию совершения убийства и задержали злоумышленницу при передаче "киллеру" части вознаграждения за выполненную работу", — сообщили в прокуратуре.

Задержанной женщине инкриминируют организацию законченного покушения на убийство, совершенное по заказу (ч. 2 ст. 15, ч.3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Вскоре ей выберут меру пресечения. Женщине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 49-летний житель Черновицкой области пытался убить свою бывшую сожительницу-предпринимательницу. Для этого он искал убийцу, который бы воплотил его план за 2100 долларов.

Новости Украины: в Днепре полиция вышла на след киллера, который расстрелял водителя "Land Cruiser 200"

Новости Украины: в Днепре полиция вышла на след киллера, который расстрелял водителя "Land Cruiser 200"
Следующая публикация