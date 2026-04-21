На Волыни женщина продала сына: ее поймали на горячем

Женщина пыталась продать ребенка / © Офис Генерального прокурора

Украинка из Волыни пыталась продать своего ребенка за 25 тысяч долларов. Женщину удалось поймать с поличным. Жительница Волыни получила подозрение за попытку продать своего шестилетнего сына.

Жительница Волыни получила подозрение за попытку продажи своего шестилетнего сына. В Офисе генерального прокурора сообщили, что 38-летняя украинка пыталась продать сына за 25 тысяч долларов.

Раньше женщину привлекали к уголовной ответственности за кражи. После развода с мужем она осталась жить с младшим сыном. Двое старших сыновей в возрасте 13 и 16 лет остались жить с отцом.

Матери надоело заботиться о ребенке, поэтому она решила продать мальчика.

«В марте 2026 подозреваемая нашла покупателя и договорилась о передаче ребенка за 25 тыс. долларов США. Мужчина, которому было предложено купить ребенка, обратился в правоохранительные органы», — сообщают в Офисе генерального прокурора.

Продажа мальчика прошла 17 апреля 2026 года в Луцке. Ее контролировали правоохранители, чтобы задержать женщину по горячим следам. После того как женщина получила деньги за ребенка, ее сразу задержали.

Женщине сообщили о подозрении в торговле малолетним ребенком (ч. 3 ст. 149 УК Украины). Суд избрал подозреваемую меру пресечения — содержание под стражей.

Известно, что ребенок состоял на учете. Поэтому действиям работников социальных служб дадут правовую оценку. Теперь шестилетний мальчик находится в приюте под наблюдением органов опеки.

Что известно о попытках продажи детей в Украине

К сожалению, случаи попыток продажи детей в Украине — не редки. Часто женщины предпринимают такие действия, чтобы получить деньги на жизнь. Бедность толкает родителей к торговле своими детьми.

Похожий случай произошел в Сумской области, где женщина пыталась продать младенца за $30 тысяч. Она запланировала продажу дочери еще до ее рождения. Правоохранители разоблачили планы женщины, дело передали в суд.

Еще один случай — когда украинка продавала младенцев за границу. За каждого ребенка она брала по 70 тысяч евро. Женщину разоблачили и экстрадировали из Германии.

За рубежом продажи детей тоже довольно распространены. Полиции Индонезии удалось разоблачить сеть торговли младенцами. Детей «резервировали» еще в утробе.