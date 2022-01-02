На Волыни женщина родила ребенка и оставила его на улице

На Волыни женщина родила ребенка и оставила его на улице

Теперь горе-матери грозит срок.

39-летней жительнице одного из сел Ковельского района сообщили о подозрении. Она родила ребенка и оставила его на улице.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.

По данным следствия, женщина скрывала беременность и не состояла на учете. 25 октября 2021 года она родила здоровую доношенную девочку и оставила на улице.

К счастью, ребенка через некоторое время нашел его отец и вызвал медицинскую помощь.

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Теперь женщине грозит ограничение свободы до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

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Напомним, в Харькове женщина отдала свою 3-летнюю дочь неизвестному мужчине.

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