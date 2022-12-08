На вооружение ВСУ передали новые беспилотники украинского производства — Резников

За последний месяц ВСУ держали на вооружении 7 беспилотников украинского производства. Переданы заявки еще на два десятка БПЛА.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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"В публичном пространстве много информации о впечатляющих результатах применения тяжелого оружия натовских образцов нашими воинами. Это видимая часть изменений, которые произошли в секторе обороны в течение года. Наряду с этим есть еще одно измерение, где идет системная работа для повышения способностей ВСУ. Он меньше наглядный, но не менее важный. Речь идет о цифровой трансформации нашей армии, а также изменении правил в сфере привлечения инноваций к нуждам обороны", – пояснил Резников.

Ранее, по его словам, украинская армия принимала в эксплуатацию 1-2 образца БПЛА в год. Сейчас за последние 30 дней к эксплуатации в ВСУ допущено 7 образцов БПЛА украинского производства.

"Для упрощения взаимодействия с производителями создан сайт, где каждый разработчик, имеющий готовый продукт, может подать заявку в Миноборону на допуск к эксплуатации своего изделия. Официальный допуск к эксплуатации означает, что Минобороны может закупать изделия, а ВСУ ставить их в штат. Ранее эта процедура занимала 1,5-2 года, сегодня она очень быстрая, главное – чтобы изделие имело ТТХ, необходимые для войска.

Сейчас на рассмотрении находится еще 19 заявок о допуске к эксплуатации БПЛА украинского производства.

"Учитывая, что сегодня БПЛА закупает Минобороны за бюджетные средства, фонд United24 и различные волонтерские организации, фактически каждый разработчик, у кого есть реальный продукт, может найти ресурсы. Старожилы украинского ВПК говорят, что это революция, что-то такое, чего они не могли вообразить". – написал министр.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, нужна ли в Украине еще одна волна мобилизации. По словам министра, количество личного состава в ВСУ достаточно, поэтому дополнительная волна мобилизации пока не планируется.

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